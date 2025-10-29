Liste belli oldu: İşte kira getirisi en yüksek 10 büyükşehir
Eylül ayında konut satışları 150 bin adedi aştı, 9 aylık satışlar da 1 milyon 128 bin adedi geçti. Rakamlar, yüksek faiz ortamına rağmen konut yatırımına olan ilgiyi gözler önüne serdi. Bu yılın ilk 9 aylık dönemine büyükşehirler bazında bakıldığında, başkent Ankara'nın (fiyata göre) kira getirisi en yüksek il olduğu görülüyor. Peki Eylül 2025 itibarıyla kira getirisi en yüksek ilk 10 büyükşehir hangisi? İşte liste...
Bu yıl da yatırımcıların konuta olan ilgisi artmaya devam ederken, gayrimenkulün satış fiyatı kadar “fiyata oranla kira getirisi” de önemli bir tercih unsuru olarak öne çıkıyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre geçen ay ülke genelinde konut satışları yüzde 6,9 artarak 150 bini geçti. Bu rakam tüm zamanların en yüksek eylül ayı verisi olarak kayıtlara geçti. 9 aylık satışlar da 1 milyon 128 bin adedi aştı.
Bu rakamlar da yüksek faiz ortamına rağmen konut yatırımına ilginin sürdüğünü gösteriyor. Yatırımcılar, en hızlı amortisman süresine odaklanırken; Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre bu yılın ilk 9 aylık dönemine büyükşehirler bazında bakıldığında başkent Ankara'nın (fiyata göre) kira getirisi en yüksek il olduğu görülüyor.
İŞTE KİRA GETİRİSİ EN YÜKSEK İLLER
Endeksa verilerine göre Eylül 2025 itibarıyla kira getirisi en yüksek ilk 10 il şöyle listeleniyor:
1-Ankara
Ortalama kiralık fiyatı: 28.218 TL
Ortalama fiyata göre yıllık getiri: %9,33
2-Şanlıurfa
Ortalama kiralık fiyatı: 15.795 TL
Ortalama fiyata göre yıllık getiri: %8,59
3-Tekirdağ
Ortalama kiralık fiyatı: 19.778 TL
Ortalama fiyata göre yıllık getiri: %8,22
4-Eskişehir
Ortalama kiralık fiyatı: 18.139 TL
Ortalama fiyata göre yıllık getiri: %7,81
5-Van
Ortalama kiralık fiyatı: 17.780 TL
Ortalama fiyata göre yıllık getiri: %7,65