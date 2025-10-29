Liste belli oldu: İşte kira getirisi en yüksek 10 büyükşehir

Bu rakamlar da yüksek faiz ortamına rağmen konut yatırımına ilginin sürdüğünü gösteriyor. Yatırımcılar, en hızlı amortisman süresine odaklanırken; Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre bu yılın ilk 9 aylık dönemine büyükşehirler bazında bakıldığında başkent Ankara'nın (fiyata göre) kira getirisi en yüksek il olduğu görülüyor.