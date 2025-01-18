Liste belli oldu: İşte konutta kazandıran 16 il

Merkez Bankası tarafından açıklanan konut fiyat endeksine göre konut fiyatları 2024 yılını nominal olarak yüzde 29,40 değer artışı ile tamamladı. Ancak yine geçen yıl yüzde 44,38 olarak gerçekleşen enflasyon dikkate alındığında konutta Türkiye ortalamasına göre reel kayıp yüzde 10,40 olarak öne çıktı.