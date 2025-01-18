Liste belli oldu: İşte konutta kazandıran 16 il
Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre; geçen yıl konut fiyatları, Türkiye ortalamasına göre yüzde 10,40 oranında reel düşüş yaşadı. Geçen yıl 16 ilde fiyatlar enflasyonun üzerinde artarak kazandırdı. İşte 2024 yılında reel olarak yatırımcısına ve alıcısına kazandıran şehirler…
Merkez Bankası tarafından açıklanan konut fiyat endeksine göre konut fiyatları 2024 yılını nominal olarak yüzde 29,40 değer artışı ile tamamladı. Ancak yine geçen yıl yüzde 44,38 olarak gerçekleşen enflasyon dikkate alındığında konutta Türkiye ortalamasına göre reel kayıp yüzde 10,40 olarak öne çıktı.
16 İLDE REEL DEĞER ARTIŞI
TCMB tarafından il bazında açıklanan verilere göre geçen ise 2024 yılında sadece 16 ildeki konut fiyatlarında yıllık artış, enflasyonun da üzerinde gerçekleşti.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre reel anlamda alıcısına ve yatırımcısına kazandıran bu iller ve konut fiyatlarındaki artış oranları şöyle sıralandı: