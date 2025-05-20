Listede zirvedeler! İşte vatandaşa en fazla domuz etinin satıldığı şehirler

Üstelik bu aldatıcı uygulamaların bazı tanınmış markalar tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. Halk sağlığını hiçe sayan bu tür hileli satışlar büyük tepkiye neden olurken, denetimlerin daha da sıklaştırılması yönünde çağrılar artıyor.