Listede zirvedeler! İşte vatandaşa en fazla domuz etinin satıldığı şehirler
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde hile yapan firmaları ifşa etmeyi sürdürüyor. Yayınlanan son listede, "dana eti" etiketi kullanarak domuz eti sattığı belirlenen 7 işletme tespit edildi. En fazla domuz eti satışının yapıldığı iller şu şekilde
Bakanlık, 2 Ekim 2024’ten bu yana resmi internet sitesi guvenilirgida.tarimorman.gov.tr üzerinden yayımladığı listelerde, özellikle et ürünlerindeki hilelerle dikkat çekiyor.
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Yapılan denetimlerde bazı işletmelerin, ürün etiketlerinde "dana eti" ifadesini kullanarak aslında domuz eti sattığı ortaya çıkarıldı.
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