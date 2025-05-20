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  4. Listede zirvedeler! İşte vatandaşa en fazla domuz etinin satıldığı şehirler

Listede zirvedeler! İşte vatandaşa en fazla domuz etinin satıldığı şehirler

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde hile yapan firmaları ifşa etmeyi sürdürüyor. Yayınlanan son listede, "dana eti" etiketi kullanarak domuz eti sattığı belirlenen 7 işletme tespit edildi. En fazla domuz eti satışının yapıldığı iller şu şekilde

Listede zirvedeler! İşte vatandaşa en fazla domuz etinin satıldığı şehirler - Sayfa 1

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini tehlikeye atan firmaları ifşa etmeye devam ediyor.

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Listede zirvedeler! İşte vatandaşa en fazla domuz etinin satıldığı şehirler - Sayfa 2

Bakanlık, 2 Ekim 2024’ten bu yana resmi internet sitesi guvenilirgida.tarimorman.gov.tr üzerinden yayımladığı listelerde, özellikle et ürünlerindeki hilelerle dikkat çekiyor.

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Listede zirvedeler! İşte vatandaşa en fazla domuz etinin satıldığı şehirler - Sayfa 3

Yapılan denetimlerde bazı işletmelerin, ürün etiketlerinde "dana eti" ifadesini kullanarak aslında domuz eti sattığı ortaya çıkarıldı.

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Listede zirvedeler! İşte vatandaşa en fazla domuz etinin satıldığı şehirler - Sayfa 4

Üstelik bu aldatıcı uygulamaların bazı tanınmış markalar tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. Halk sağlığını hiçe sayan bu tür hileli satışlar büyük tepkiye neden olurken, denetimlerin daha da sıklaştırılması yönünde çağrılar artıyor.

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