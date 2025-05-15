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  4. Lot başı 23 TL temettü geliyor ; Temettü devleri kararını verdi! Yatırımcısı bayram edecek!

Lot başı 23 TL temettü geliyor ; Temettü devleri kararını verdi! Yatırımcısı bayram edecek!

Borsa İstanbul’un önemli şirketlerinden 10 tanesi temettü kararını duyurdu. Sattığı otomobillerle bilinen DOAS temettü kararıyla yüz güldürdü.

Lot başı 23 TL temettü geliyor ; Temettü devleri kararını verdi! Yatırımcısı bayram edecek! - Sayfa 1

Borsa İstanbul’da temettü rüzgarı esiyor.  Dev şirketler kar paylarını yatırımcılarla paylaşmak için adeta yarışıyor.

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Lot başı 23 TL temettü geliyor ; Temettü devleri kararını verdi! Yatırımcısı bayram edecek! - Sayfa 2

Bu kapsamda birçok şirketin hissesi yoğun ilgi görüyor. DOAS, TUPRS, BIMAS, ASELS gibi şirketler de başta geliyor. Rotaborsa.com’daki haberde 10 tane şirketin temettü kararı açıklandı.

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Lot başı 23 TL temettü geliyor ; Temettü devleri kararını verdi! Yatırımcısı bayram edecek! - Sayfa 3

TEMETTÜ KARARI AÇIKLAYAN 10 ŞİRKET

Borsa İstanbul’da 10 şirket temettü kararını açıkladı. En çok ilgi gören şirket ise 23 lira temettü ile DOAS oldu.

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Lot başı 23 TL temettü geliyor ; Temettü devleri kararını verdi! Yatırımcısı bayram edecek! - Sayfa 4

Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKFGY)

Karar tanımı Hisse başı temettü tutarı (brüt) Hisse başı temettü tutarı (net) Temettü tarihi
Genel Kurul Dağıtmayacak Dağıtmayacak
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