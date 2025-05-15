Lot başı 23 TL temettü geliyor ; Temettü devleri kararını verdi! Yatırımcısı bayram edecek!
Borsa İstanbul’un önemli şirketlerinden 10 tanesi temettü kararını duyurdu. Sattığı otomobillerle bilinen DOAS temettü kararıyla yüz güldürdü.
Borsa İstanbul’da temettü rüzgarı esiyor. Dev şirketler kar paylarını yatırımcılarla paylaşmak için adeta yarışıyor.
Bu kapsamda birçok şirketin hissesi yoğun ilgi görüyor. DOAS, TUPRS, BIMAS, ASELS gibi şirketler de başta geliyor. Rotaborsa.com’daki haberde 10 tane şirketin temettü kararı açıklandı.
TEMETTÜ KARARI AÇIKLAYAN 10 ŞİRKET
Borsa İstanbul’da 10 şirket temettü kararını açıkladı. En çok ilgi gören şirket ise 23 lira temettü ile DOAS oldu.