Lot başı 4,85 TL temettü geliyor! Ödemeler yarın hesaplarda.
Borsa İstanbul’da işlem gören 3 şirket toplamda 4 lira 85 kuruş brüt temettü ödemesi yapacak.
Şirketlerin temettü ödemeleri peş peşe geliyor. Aselsan, Bim, Tüpraş ve Doğuş Otomotiv gibi şirketlerin ardından yatırımcı sayısı daha düşük olan şirketler de kar payı dağıtmaya başladı.
25 Haziran Çarşamba günü TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TABGD), Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ATAKP) ve Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PAGYO) 3. taksit temettü ödemeleri için hak kullanım tarihi olacak.