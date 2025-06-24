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  4. Lot başı 4,85 TL temettü geliyor! Ödemeler yarın hesaplarda.

Lot başı 4,85 TL temettü geliyor! Ödemeler yarın hesaplarda.

Borsa İstanbul’da işlem gören 3 şirket toplamda 4 lira 85 kuruş brüt temettü ödemesi yapacak.

Lot başı 4,85 TL temettü geliyor! Ödemeler yarın hesaplarda. - Sayfa 1

Şirketlerin temettü ödemeleri peş peşe geliyor. Aselsan, Bim, Tüpraş ve Doğuş Otomotiv gibi şirketlerin ardından yatırımcı sayısı daha düşük olan şirketler de kar payı dağıtmaya başladı.

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Lot başı 4,85 TL temettü geliyor! Ödemeler yarın hesaplarda. - Sayfa 2

25 Haziran Çarşamba günü TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TABGD), Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ATAKP) ve Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PAGYO) 3. taksit temettü ödemeleri için hak kullanım tarihi olacak.

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Lot başı 4,85 TL temettü geliyor! Ödemeler yarın hesaplarda. - Sayfa 3

4.85 TL TEMETTÜ ÖDEMESİ

rotaborsa.com’daki sitede yer alan temettü ödeme tablosu şu şekilde:

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Lot başı 4,85 TL temettü geliyor! Ödemeler yarın hesaplarda. - Sayfa 4

TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TABGD)

Hisse başı brüt temettü Hisse başı net temettü Temettü tarihi
3,50 TL 2,975 TL 25 Haziran
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