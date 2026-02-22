Lot başı 58 TL temettü geliyor* Nuh Çimento, FROTO, TOASO, KCHOL…
Borsa İstanbul’un dev şirketleri temettü kararlarını açıkladı. Nuh Çimento (NUHCM), FROTO, TOASO, AKSA, ARCLK gibi toplamda 21 şirket dikkatleri üzerine çekti.
Borsa İstanbul’un devleri, yatırımcıların yüzünü güldürecek kar payı dağıtım kararlarını peş peşe duyurdu. Toplamda 21 büyük şirketin dahil olduğu bu süreçte, hisse başına 58 TL’ye ulaşan yüksek ödeme tutarları piyasalarda büyük heyecana yol açtı.
Sanayiden otomotive, holdinglerden enerjiye kadar geniş bir yelpazeye yayılan bu kararlar, yerli ve yabancı yatırımcıların markajına girmiş durumda.
Temettü verimliliğiyle dikkat çeken bu stratejik hamleler, şirketlerin finansal güçlerini ve hissedar odaklı büyüme hedeflerini bir kez daha kanıtlıyor.