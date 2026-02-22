  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Lot başı 58 TL temettü geliyor* Nuh Çimento, FROTO, TOASO, KCHOL…

Lot başı 58 TL temettü geliyor* Nuh Çimento, FROTO, TOASO, KCHOL…

Borsa İstanbul’un dev şirketleri temettü kararlarını açıkladı. Nuh Çimento (NUHCM), FROTO, TOASO, AKSA, ARCLK gibi toplamda 21 şirket dikkatleri üzerine çekti.

Lot başı 58 TL temettü geliyor* Nuh Çimento, FROTO, TOASO, KCHOL… - Sayfa 1

Borsa İstanbul’un devleri, yatırımcıların yüzünü güldürecek kar payı dağıtım kararlarını peş peşe duyurdu. Toplamda 21 büyük şirketin dahil olduğu bu süreçte, hisse başına 58 TL’ye ulaşan yüksek ödeme tutarları piyasalarda büyük heyecana yol açtı.

1 | 26
Lot başı 58 TL temettü geliyor* Nuh Çimento, FROTO, TOASO, KCHOL… - Sayfa 2

Sanayiden otomotive, holdinglerden enerjiye kadar geniş bir yelpazeye yayılan bu kararlar, yerli ve yabancı yatırımcıların markajına girmiş durumda.

2 | 26
Lot başı 58 TL temettü geliyor* Nuh Çimento, FROTO, TOASO, KCHOL… - Sayfa 3

Temettü verimliliğiyle dikkat çeken bu stratejik hamleler, şirketlerin finansal güçlerini ve hissedar odaklı büyüme hedeflerini bir kez daha kanıtlıyor.

3 | 26
Lot başı 58 TL temettü geliyor* Nuh Çimento, FROTO, TOASO, KCHOL… - Sayfa 4

21 HİSSEDEN TOPLAM 58 TL TEMETTÜ ÖDEMESİ

Portföylerini canlandırmak isteyen yatırımcılar için kritik bir döneme girilirken, açıklanan rakamlar piyasa likiditesine de önemli bir katkı sağlamaya aday görünüyor. 

4 | 26