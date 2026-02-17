  1. Ekonomim
Borsa İstanbul’da işlem gören dev şirket yatırımcısına lot başı net 10,66 TL ödeme yapacak.

Lot başı net 10,66 TL temettü geliyor ; Borsanın enerji devi yatırımcısını güldürüyor

Aygaz, 2025 yılı dördüncü çeyrek finansal sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmasının ardından 2026 yılına ilişkin temettü kararını açıkladı. Şirket, yatırımcısına hisse başına net 10,66 TL kâr payı dağıtma kararı aldı.



2025’in son çeyreğinde 2,12 milyar TL net kar elde eden şirket, aynı dönemde 22,06 milyar TL net satış geliri ve 783,35 milyon TL FAVÖK açıkladı. Böylece şirket, yılı güçlü bir kapanışla tamamladı.



Yıllık bazda değerlendirildiğinde ise net kâr yüzde 80 artışla 4,99 milyar TL’ye yükseldi. Net satış gelirleri yüzde 16 gerileyerek 89,65 milyar TL olurken, FAVÖK yüzde 38 artışla 3,16 milyar TL seviyesine çıktı.



Son beş yıldır düzenli temettü dağıtımı gerçekleştiren şirket, 2025 yılında yüzde 7,43 ile en yüksek temettü verimine ulaştı.

