Lot başına 125 TL! 2025 yılını temettü şampiyonu hisseleri açıklandı: BU hisseler cüzdan doldurdu

Borsa İstanbul’da 2025 yılı temettü yatırımcıları için oldukça verimli bir dönem olarak kayıtlara geçerken, yaklaşık 140 şirket kâr payı dağıtımı yaparak hissedarlarını sevindirdi. Ekonomim'den Metin Mercan'ın haberine göre yatırımcıların bazı şirketlerde yüzde 15'i aşan rekor temettü verimlerine ulaştığı bu dönemde; bankacılık, sanayi ve gayrimenkul yatırım ortaklığı sektörleri dağıtılan tutarlarda başı çekti.

İşte 2025'te en yüksek temettü ödemesi yapan 30 şirket...