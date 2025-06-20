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  4. Lot başına 5,54 TL temettü fırsatı! 6 şirket kararlarını duyurdu: AVHOL, BRKSN, MIATK, KTSKR, BORLS

Lot başına 5,54 TL temettü fırsatı! 6 şirket kararlarını duyurdu: AVHOL, BRKSN, MIATK, KTSKR, BORLS

Haftanın son işlem gününde borsada işlem gören 6 şirket temettü kararlarını yatırımcılarla paylaştı.

Lot başına 5,54 TL temettü fırsatı! 6 şirket kararlarını duyurdu: AVHOL, BRKSN, MIATK, KTSKR, BORLS - Sayfa 1

Borsa İstanbul’da 20 Haziran Cuma günü halka açık 6 şirket temettü kararlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Bazı şirketler temettü dağıtmama kararı alırken, bazı şirketler temettü dağıtacağını açıkladı.

İşte temettü kararını açıklayan şirketler...

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Lot başına 5,54 TL temettü fırsatı! 6 şirket kararlarını duyurdu: AVHOL, BRKSN, MIATK, KTSKR, BORLS - Sayfa 2

Avrupa Yatırım Holding A.Ş. (AVHOL)
Genel Kurul kararıyla temettü dağıtmayacak.

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Lot başına 5,54 TL temettü fırsatı! 6 şirket kararlarını duyurdu: AVHOL, BRKSN, MIATK, KTSKR, BORLS - Sayfa 3

Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş. (BRKSN)
Genel Kurul kararıyla temettü dağıtmayacak.

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Lot başına 5,54 TL temettü fırsatı! 6 şirket kararlarını duyurdu: AVHOL, BRKSN, MIATK, KTSKR, BORLS - Sayfa 4

Mia Teknoloji A.Ş. (MIATK)
Genel Kurul kararıyla temettü dağıtmayacak.

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