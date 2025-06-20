Lot başına 5,54 TL temettü fırsatı! 6 şirket kararlarını duyurdu: AVHOL, BRKSN, MIATK, KTSKR, BORLS
Haftanın son işlem gününde borsada işlem gören 6 şirket temettü kararlarını yatırımcılarla paylaştı.
Borsa İstanbul’da 20 Haziran Cuma günü halka açık 6 şirket temettü kararlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Bazı şirketler temettü dağıtmama kararı alırken, bazı şirketler temettü dağıtacağını açıkladı.
İşte temettü kararını açıklayan şirketler...
1 | 7
Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş. (BRKSN)
Genel Kurul kararıyla temettü dağıtmayacak.
3 | 7