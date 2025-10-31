Lot başına 5,74 TL hesaplara yatacak! 23 şirketten temettü müjdesi: Aselsan, Turkcell, Bim, Ford...
Borsa İstanbul’da temettü süreci hız kesmeden sürerken 2025 yılının kalan döneminde temettü ödemesi yapacak şirketler belli oldu.
Borsa İstanbul’da temettü süreci hız kesmeden sürüyor. 2025 yılının kalan döneminde 23 şirket yatırımcılarına temettü dağıtacak. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimlerde ödeme tarihleri ve tutarlar netleşti. Otomotiv, perakende, gıda, çimento, enerji, teknoloji, telekomünikasyon ve gayrimenkul gibi birçok farklı sektördeki şirketler, yatırımcılarını sevindirecek.
İşte 24 şirketin temettü detayları...
Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SUNTK)
Hisse başına 1,0941176 TL brüt ve 0,9299999 TL net temettü dağıtacak.
Temettü verimi: Yüzde 3,18
Temettü tarihi: 5 Kasım 2025
Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PLTUR) (2. taksit)
Hisse başına 0,3799795 TL brüt ve 0,3229825 TL net temettü dağıtacak.
Temettü verimi: Yüzde 3,01
Temettü tarihi: 13 Kasım 2025