  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Lot başına 6 TL temettü müjdesi! 12 şirket kararını açıkladı: Hesaplarınızı kontrol etmeyi unutmayın

Lot başına 6 TL temettü müjdesi! 12 şirket kararını açıkladı: Hesaplarınızı kontrol etmeyi unutmayın

Borsa İstanbul'da temettü süreci hız kesmeden devam ediyor. Ağustos ayının ilk haftasında 12 şirket temettü kararını açıkladı.

Lot başına 6 TL temettü müjdesi! 12 şirket kararını açıkladı: Hesaplarınızı kontrol etmeyi unutmayın - Sayfa 1

Borsa İstanbul’da 4-8 Ağustos haftasında 12 halka açık şirket temettü kararlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirerek yatırımcıları bilgilendirdi. Yapılan açıklamalarda bazı şirketler temettü dağıtmayacağını duyururken, bazıları ise ödeme tarihleri ve tutarlarını netleştirdi.

İşte 12 şirketin temettü kararı... 

1 | 13
Lot başına 6 TL temettü müjdesi! 12 şirket kararını açıkladı: Hesaplarınızı kontrol etmeyi unutmayın - Sayfa 2

Kuvva Gıda Ticaret ve Sanayi Yatırımları A.Ş. (KUVVA)
Genel Kurul kararıyla temettü dağıtmayacak.

2 | 13
Lot başına 6 TL temettü müjdesi! 12 şirket kararını açıkladı: Hesaplarınızı kontrol etmeyi unutmayın - Sayfa 3

CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (CWENE)
Temettü dağıtmayacak, şirket nakit temettü yerine kâr payından karşılanmak üzere %7,829 oranında bedelsiz sermaye artırımı yapacak.

3 | 13
Lot başına 6 TL temettü müjdesi! 12 şirket kararını açıkladı: Hesaplarınızı kontrol etmeyi unutmayın - Sayfa 4

Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ETILR)
Genel Kurul kararıyla temettü dağıtmayacak.

4 | 13