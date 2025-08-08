Lot başına 6 TL temettü müjdesi! 12 şirket kararını açıkladı: Hesaplarınızı kontrol etmeyi unutmayın
Borsa İstanbul'da temettü süreci hız kesmeden devam ediyor. Ağustos ayının ilk haftasında 12 şirket temettü kararını açıkladı.
Borsa İstanbul’da 4-8 Ağustos haftasında 12 halka açık şirket temettü kararlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirerek yatırımcıları bilgilendirdi. Yapılan açıklamalarda bazı şirketler temettü dağıtmayacağını duyururken, bazıları ise ödeme tarihleri ve tutarlarını netleştirdi.
İşte 12 şirketin temettü kararı...
Kuvva Gıda Ticaret ve Sanayi Yatırımları A.Ş. (KUVVA)
Genel Kurul kararıyla temettü dağıtmayacak.
CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (CWENE)
Temettü dağıtmayacak, şirket nakit temettü yerine kâr payından karşılanmak üzere %7,829 oranında bedelsiz sermaye artırımı yapacak.