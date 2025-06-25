Lot başına 67 TL ödenecek! 22 şirketten temettü müjdesi: Temmuz ödeme takvimi belli oldu
Borsa İstanbul'da işlem gören 22 şirket, temmuz ayında yatırımcılarına temettü ödemesi yapacak. Şirketlerin temettü verimi ve ödeme detayları açıklandı.
Borsa İstanbul’da temettü süreci hız kesmeden devam ediyor. Yatırımcıların merakla beklediği temmuz ayı temettü takvimi netleşti. Temmuz ayında 22 şirketin temettü ödemesi yapacağı kesinleşirken, ödeme tutarları ve tarihleri de belli oldu.
İşte temettü ödemesi yapacak 22 şirket...
Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LILAK)
Hisse başına 1,500 TL brüt ve 1,275 TL net temettü dağıtacak.
Temettü tarihi: 1 Temmuz 2025
Temettü verimi: Yüzde 5,95
MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MHRGY)
Hisse başına 0,05 TL brüt ve 0,05 TL net temettü dağıtacak.
Temettü tarihi: 1 Temmuz 2025
Temettü verimi: Yüzde 1,01