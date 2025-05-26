Lot başına 6,85 TL dağıtacak! Haziranda 26 şirket temettü ödeyecek! Ödeme tarihleri belli oldu
Borsa İstanbul'da işlem gören THY, Emlak Konut GYO, Enka İnşaat, BİM, Ülker Bisküvi, Turkcell, Şekerbank, TAB Gıda, Logo Yazılım dahil 26 şirket haziran ayında yatırımcılarına temettü ödemesi yapacak. Temettü ödemeleriyle ilgili detaylar belli oldu.
Borsa İstanbul'da temettü takvimi işlemeye devam ediyor. Haziran ayında halka açık işlem gören 26 şirket yatırımcılarına temettü ödemesi yapacak. Temettü ödemeleriyle ilgili tutarlar, tarihler ve temettü verimlilik oranları netleşti.
Not: Temettü verimleri, temettü kararının açıklandığı gün oluşan son fiyat ve brüt temettü üzerinden hesaplanmıştır. Temettü ödemelerini taksitle yapacak olan şirketler için temettü verimi hesabı, toplam temettü tutarı üzerinden yapılmıştır.
İşte haziran ayında temettü ödemesi yapacak şirketler...
Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi A.Ş. (AYES)
Şirket, pay başına brüt 0,0588235 TL, net 0,0499999 TL temettü dağıtacak.
Temettü tarihi: 2 Haziran 2025
Temettü verimi: Yüzde 0,69