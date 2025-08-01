Lot başına 1,87 TL! 12 şirket temettü kararını açıkladı: Hangi şirket kaç TL temettü ödeyecek?
Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler, temettü kararlarını açıklamaya devam ediyor. Geride kalan haftada 12 şirket temettü dağıtım kararını açıkladı.
Borsa İstanbul’da 28 Temmuz - 1 Ağustos haftasında 12 halka açık şirket temettü kararlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirerek yatırımcıları bilgilendirdi. Yapılan açıklamalarda bazı şirketler temettü dağıtmayacağını duyururken, bazıları ise ödeme tarihleri ve tutarlarını netleştirdi.
İşte 12 şirketin temettü kararı...
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