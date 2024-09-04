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  4. LPG'ye zam geldi, tabela değişti: 4 Eylül 2024 güncel akaryakıt fiyatları

LPG'ye zam geldi, tabela değişti: 4 Eylül 2024 güncel akaryakıt fiyatları

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere LPG'ye 1,30 TL zam geldi. Peki bugün benzin, motorin ve LPG ne kadar? İşte 4 Eylül 2024 Çarşamba günü güncel akaryakıt fiyatları...

LPG'ye zam geldi, tabela değişti: 4 Eylül 2024 güncel akaryakıt fiyatları - Sayfa 1

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.

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LPG'ye zam geldi, tabela değişti: 4 Eylül 2024 güncel akaryakıt fiyatları - Sayfa 2

LPG'YE ZAM GELDİ

LPG'ye gece yarısı itibarıyla 1 lira 30 kuruşluk zam gelirken fiyat değişikliği pompaya yansıdı.

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LPG'ye zam geldi, tabela değişti: 4 Eylül 2024 güncel akaryakıt fiyatları - Sayfa 3

Benzin ve motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

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LPG'ye zam geldi, tabela değişti: 4 Eylül 2024 güncel akaryakıt fiyatları - Sayfa 4

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 43.31 TL

Motorin litre fiyatı: 43.23 TL

LPG litre fiyatı: 25.13 TL

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