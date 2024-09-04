LPG'ye zam geldi, tabela değişti: 4 Eylül 2024 güncel akaryakıt fiyatları
Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere LPG'ye 1,30 TL zam geldi. Peki bugün benzin, motorin ve LPG ne kadar? İşte 4 Eylül 2024 Çarşamba günü güncel akaryakıt fiyatları...
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.
1 | 9
LPG'YE ZAM GELDİ
LPG'ye gece yarısı itibarıyla 1 lira 30 kuruşluk zam gelirken fiyat değişikliği pompaya yansıdı.
2 | 9
Benzin ve motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.
3 | 9
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin fiyatı: 43.31 TL
Motorin litre fiyatı: 43.23 TL
LPG litre fiyatı: 25.13 TL
4 | 9