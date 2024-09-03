LPG'ye zam yolda: İşte 3 Eylül 2024 güncel akaryakıt fiyatları
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Peki bugün benzin, motorin ve LPG'de zam ya da indirim var mı? Benzin ve motorin fiyatı ne kadar? Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu gece yarısından itibaren LPG (otogaz) grubunda 1,30 TL zam bekleniyor. İşte 3 Eylül 2024 Salı günü akaryakıt fiyatları...
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, benzin ve motorin fiyatlarında da indirim ve zam haberlerini beraberinde getiriyor.
Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 3 Eylül 2024 Salı günü benzin ve motorin fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL?
LPG'YE ZAM YOLDA
NTV'de yer alan habere göre 04 Eylül 2024 Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere LPG (otogaz) grubunda 1,30 TL (bölgesel olarak değişiklik gösterebilir) fiyat artışı bekleniyor.
Güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 43.22 TL
Motorin litre fiyatı: 43.15 TL
LPG litre fiyatı: 23.73 TL