Lüks konut piyasasında hareketlilik sürüyor! Yeni trendler ve beklentiler neler?

YABANCI YATIRIMCI İLGİSİ DEVAM EDİYOR, ORTA DOĞU ÜLKELERİ ÖNE ÇIKIYOR

Son dönemde Türkiye'den lüks konut alımlarında yabancı yatırımcıların payı dikkat çekiyor. Özellikle Orta Doğu ülkelerinden gelen yatırımcılar, hem yatırım amaçlı hem de yaşam kalitesi arayışıyla lüks konutlara yöneliyor. Bu alıcılar genellikle geniş yaşam alanları, güvenlikli siteler, sosyal donatılar ve merkezi lokasyonlara yakınlığı tercih ediyor. Yabancı yatırımcılar için vatandaşlık kazanımı, emlak alımındaki cazibeyi artıran önemli bir faktör olmaya devam ediyor.