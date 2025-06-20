Lüks konut piyasasında hareketlilik sürüyor! Yeni trendler ve beklentiler neler?
Küresel ekonomik dalgalanmalara rağmen, lüks konut piyasası Türkiye'de, özellikle İstanbul gibi metropollerde, dinamizmini korumaya devam ediyor. Üst segment konutlarda hem yerli hem de yabancı yatırımcıların ilgisi devam ederken, alıcı profilindeki değişimler ve artan beklentiler yeni trendleri beraberinde getiriyor.
YABANCI YATIRIMCI İLGİSİ DEVAM EDİYOR, ORTA DOĞU ÜLKELERİ ÖNE ÇIKIYOR
Son dönemde Türkiye'den lüks konut alımlarında yabancı yatırımcıların payı dikkat çekiyor. Özellikle Orta Doğu ülkelerinden gelen yatırımcılar, hem yatırım amaçlı hem de yaşam kalitesi arayışıyla lüks konutlara yöneliyor. Bu alıcılar genellikle geniş yaşam alanları, güvenlikli siteler, sosyal donatılar ve merkezi lokasyonlara yakınlığı tercih ediyor. Yabancı yatırımcılar için vatandaşlık kazanımı, emlak alımındaki cazibeyi artıran önemli bir faktör olmaya devam ediyor.
YERLİ ALICI PROFİLİNDE DEĞİŞİM: KONFOR VE TEKNOLOJİ ÖN PLANDA
Yerli lüks konut alıcıları cephesinde de önemli değişimler gözlemleniyor. Pandemi sonrası dönemde uzaktan çalışma alışkanlığının yaygınlaşmasıyla birlikte, ev içinde daha fazla zaman geçirme ihtiyacı, konfor ve fonksiyonelliği ön plana çıkardı. Geniş teraslar, balkon, havuz, kış bahçesi, akıllı ev sistemleri, çalışma odaları ve hobi alanları gibi özellikler, lüks konut arayan yerli alıcıların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Ayrıca, enerji verimliliği yüksek, çevre dostu ve sürdürülebilir yapılar da giderek daha fazla ilgi görüyor.
LÜKS KONUT PİYASASINDA ÖNE ÇIKAN YENİ TRENDLER
1-) AKILLI EV TEKNOLOJİLERİ
Uzaktan kontrol edilebilen aydınlatma, ısıtma, güvenlik sistemleri ve entegre otomasyon çözümleri lüks konutların olmazsa olmazı haline geldi.