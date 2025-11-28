M3 para arzı ekim ayında yükseldi! Peki, M3 tam olarak neyi ifade ediyor?

M3 para arzı nedir?

M3 para arzı, ekonomideki en geniş para tanımı olarak kabul ediliyor ve dolaşımdaki toplam likiditeyi kapsamlı biçimde ölçüyor. Bu tanım, nakit ve vadesiz mevduatların yanı sıra vadeli mevduatlar, repo işlemleri ve para piyasası fonlarını da içeriyor. Bu nedenle M3, finansal sistemdeki para miktarını en geniş çerçevede değerlendirmeye imkân tanıyor. M3’ün kapsamı, tasarruf eğilimlerini, yatırım davranışlarını ve finansal sisteme duyulan güveni analiz etmek açısından büyük önem taşıyor. Para arzındaki değişim, ekonomik aktivitenin yönünü anlamak için temel göstergelerden biri olarak kabul ediliyor. M3 verileri, özellikle likidite koşullarının izlenmesi açısından kritik bir rol üstleniyor. Bu nedenle M3’teki her artış veya azalış, finansal çevrelerde yakından takip ediliyor. Geniş para tanımının hareketi, ekonomik dengelerin geleceğine ilişkin önemli ipuçları sunuyor.