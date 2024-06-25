Maaş ayrımcılığı yapan işveren yandı! 4 maaş tazminat ödeyecek

EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI

“Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin bir emsal kararı mevcut. Kadın işçinin erkek çalışanlara göre aynı işi yapmasına rağmen farklı ücret verilmesinin tespit edilmesi durumunda Yargıtay şöyle bir karar verdi:

Kadın işçi ayrımcılık tazminatını talep edebilir şeklinde bir karar mevcut. Bunu yorumlarken öncelikle işverenin yükümlülüklerinden bahsetmek istiyorum. İşçi ve işverenin birbirine karşı borçları mevcuttur. İşverenin öncelikle işçiye ücret ödeme yükümlülüğü vardır.