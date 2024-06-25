Maaş ayrımcılığı yapan işveren yandı! 4 maaş tazminat ödeyecek
Bazı iş yerlerinde kadın ve erkek çalışanlar arasındaki maaş farklılıkları, haklı fesih sebebi sayılıyor. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin emsal niteliğindeki kararı, maaş ayrımcılığına uğrayan çalışanlara önemli haklar tanıyor. Uzmanlar, bu durumda çalışanların talep edebileceği tazminat tutarını da açıkladı.
İşverenlerin İş Kanunu’nda yer alan eşitlik ilkesine aykırı hareketleri tazminata tabi tutuluyor. Kadın ve erkek çalışanlar arasında ücret farkı ayrımcılığı yapan işyeri için yargı kararını verdi. Konuya dair açıklama yapan Avukat Songül Demir, açıklamasında şunları kaydetti:
EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI
“Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin bir emsal kararı mevcut. Kadın işçinin erkek çalışanlara göre aynı işi yapmasına rağmen farklı ücret verilmesinin tespit edilmesi durumunda Yargıtay şöyle bir karar verdi:
Kadın işçi ayrımcılık tazminatını talep edebilir şeklinde bir karar mevcut. Bunu yorumlarken öncelikle işverenin yükümlülüklerinden bahsetmek istiyorum. İşçi ve işverenin birbirine karşı borçları mevcuttur. İşverenin öncelikle işçiye ücret ödeme yükümlülüğü vardır.
Bunun haricinde işçiyi gözetme yükümlülüğü ve eşit davranma yükümlülüğü mevcuttur. Bu eşit davranma yükümlülüğüne de eşit davranma borcu adı altında bakmak gerekiyor. İş Kanunu’nun 5. maddesinde bu açıkça düzenlenmektedir.
4 AYLIK ÜCRET TUTARINDA TAZMİNAT
Eşit Davranma ilkesine aykırı davranan işverene karşı işçi İş Kanunu çerçevesinde ayrımcılık tazminatı talep edebilir.