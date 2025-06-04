Maaş ödemelerinde yeni dönem başladı! Özgür Erdursun'dan kritik uyarı: Uymayana ağır ceza
Yüzbinlerce işvereni yakından ilgilendiren düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı ve işletmeler için yeni dönem bugün itibarıyla başladı. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, değişiklikle ilgili önemli uyarılarda bulunarak dikkat edilmesi gereken noktaları tek tek açıkladı.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, 4 Haziran 2025 Çarşamba tarihli ve 32920 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik" ile ilgili önemli uyarılarda bulundu.
Erdursun, yeni düzenlemeye göre, üç ve üzerinde çalışanın bulunduğu işyerlerinde maaş ödemelerinin banka kanalıyla yapılmasının zorunlu hale geldiğini vurguladı. Ayrıca, bu kuralın ihlal edilmesi durumunda uygulanacak çok ciddi yaptırımlara dikkat çekti.
Özgür Erdursun, “Aman dikkat!” uyarısıyla yaptığı paylaşımda, maaş ödemelerini elden yapmaya devam eden işverenleri ciddi şekilde uyardı. Yeni düzenlemeye rağmen banka aracılığıyla ödeme yapmayan işyerlerini bekleyen ağır cezaları ve karşılaşabilecekleri riskleri madde madde sıraladı.
Aylık iki asgari ücret ceza:
İşverenin elden ücret ödediği tespit edilen her bir ay için işyerine iki asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanacak.
Resmi defter ve bordroların geçersiz sayılması:
Durumun denetim sonucu tespit edilmesi halinde, ücret bordroları ve işletmenin tutmuş olduğu yevmiye defteri geçersiz sayılacak. Her bir geçersizlik hali için işyerine yarım asgari ücret tutarında (toplamda 12 asgari ücreti geçemez) idari para cezası kesilecek.