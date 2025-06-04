Maaş ödemelerinde yeni dönem başladı! Özgür Erdursun'dan kritik uyarı: Uymayana ağır ceza

Aylık iki asgari ücret ceza:

İşverenin elden ücret ödediği tespit edilen her bir ay için işyerine iki asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanacak.

Resmi defter ve bordroların geçersiz sayılması:

Durumun denetim sonucu tespit edilmesi halinde, ücret bordroları ve işletmenin tutmuş olduğu yevmiye defteri geçersiz sayılacak. Her bir geçersizlik hali için işyerine yarım asgari ücret tutarında (toplamda 12 asgari ücreti geçemez) idari para cezası kesilecek.