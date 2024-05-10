Memur ve emekli maaşı zammında yeni senaryo!

Merkez Bankası’nın her ay 54’ü finansal sektör, 18’i reel sektörden oluşan 72 katılımcıya gönderdiği Piyasa Katılımcıları Anketi’nde aylık enflasyon mayısta yüzde 3,00, haziranda yüzde 2,54 olarak tahmin edildi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, yılın ilk dört aylık döneminde enflasyon yüzde 18,72 olarak gerçekleşti. Anketteki tahmin gerçekleşirse ocak – haziran dönemindeki 6 aylık enflasyon yüzde 25,39 olacak. Merkez Bankası ile piyasa katılımcılarının ilk 6 aylık enflasyon tahminleri birbirine oldukça yaklaşmış oldu.