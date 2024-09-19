Maaşını taşıyan emekliye 24 bin liraya varan promosyon fırsatı: Hangi banka, ne kadar veriyor?
Yeni emekli olmaya hak kazanmış ya da emekli maaşını başka banka taşıyacak olan emeklilere bankalar cazip promosyon fırsatları sunuyor. Peki, emekliye en yüksek promosyon veren bankalar hangileri?
Yeni emekli olmaya hak kazanmış ya da emekli maaşını başka banka taşıyacak olan emeklilere bankalar tarafından cazip promosyon fırsatları sunuluyor. Emekli maaşı banka promosyon ücretlerinin ne kadar olduğu, yeni emekli olan veya bankalardaki promosyon taahhüt süresi sona eren emekliler tarafından merak edilip, sorgulanıyor.
Ziraat Bankası ve Halkbank gibi kamu bankalarında 12 bin liraya kadar promosyon fırsatları devam ederken, özel bankalardaki promosyon ücretleri 18 bin liraya ulaştı. Maaşını VakıfBank’a taşıyan SGK emeklilerine özel ise 24 bin liraya varan ödeme imkanı doğdu. Peki emekliye en yüksek promosyon veren bankalar hangileri? Hangi banka, ne kadar promosyon veriyor?
Emekliye banka promosyon ücretleri ve emekli maaşlarını farklı bankalara taşıma ayrıcalıkları eylül ayı itibarıyla güncellendi. Hangi kamu bankasının ne kadar promosyon vereceği ve promosyon başvurularının nasıl yapılacağı, yeni emekli olan veya maaşını taşıyacak yüz binlerce emeklinin gündeminde yer alıyor. Bankalar tarafından belirlenen tarihlerde yapılan başvurular sonrasında 24 bin liraya varan promosyon hakkı elde edilebilecek. Peki, emekli maaşı banka promosyon ücretleri ne kadar oldu? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
VAKIFBANK'TAN EMEKLİYE PROMOSYON MÜJDESİ
Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerine, 12 bin liraya varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ve Troy Emekli Bankomat Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık bin liraya, 12 ayda 12 bin liraya varan nakit ödeme fırsatı yer alıyor.
Böylelikle maaşını VakıfBank’a taşıyan SGK emeklilerine özel 24 bin liraya varan ödeme yapılacak.