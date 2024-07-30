Maaşlar 3 asgari ücrete kadar çıktı, çalışacak eleman bulunamıyor
Türkiye genelinde pek çok sektörde ‘mavi yaka’ olarak tabir edilen ara eleman sıkıntısı yaşanıyor. Özellikle üretim yapan ve yurt dışına ihracat yapılan sektörlerde bu sıkıntı daha da çarpıcı boyutlarda. Konuyla ilgili konuşan yetkililer, sektörde maaşların 3 asgari ücrete kadar çıktığını söyledi. İşte konuya ilişkin detaylar...
Mobilya sektöründe yetişmiş eleman sıkıntısı yaşanıyor. Özellikle son dönemde üretim sektöründe mavi yaka olarak tabir edilen ara eleman sıkıntısı dikkat çekiyor.
Konuyla ilgili detayları açıklayan Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye mobilya sektörü son 20 yılda büyük bir başarı hikayesi yazdı. Şöyle ki; 2003 yılında 400 milyon dolar civarında olan ihracatını 5,1 milyar dolar seviyesinin üstüne çıkardı. Dünya mobilya pazarından aldığı pay binde 5 düzeyinde iken, bugün yüzde 2 seviyelerinde olan bir orandan bahsediyoruz.
Sektördeki üretici sayısında da benzer bir artış yaşandı. 2009 rakamlarına baktığımızda üretici sayımız 20 bin civarındayken bugün bu rakam 45 bin rakamını aşmış durumda. Mobilyadaki tasarım ve üretim gücümüz paralelliğinde ihracatımız da arttı. Dünya mobilya ticareti 2022 resmi rakamlarına göre 309 milyar doları aştı.
Ülke olarak ihracat yaptığımız ülkeler aynı zamanda dünyanın en büyük mobilya ithalatçıları. En büyük üçüncü ihracat pazarımız olan ABD’nin 86 milyar doları aşan mobilya ithalatı bulunuyor ve ABD dünyanın en büyük mobilya ithalatçısı olarak kabul ediliyor.