Maaşlar 3 asgari ücrete kadar çıktı, çalışacak eleman bulunamıyor

Sektördeki üretici sayısında da benzer bir artış yaşandı. 2009 rakamlarına baktığımızda üretici sayımız 20 bin civarındayken bugün bu rakam 45 bin rakamını aşmış durumda. Mobilyadaki tasarım ve üretim gücümüz paralelliğinde ihracatımız da arttı. Dünya mobilya ticareti 2022 resmi rakamlarına göre 309 milyar doları aştı.