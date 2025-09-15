Maaşlardan yüzde 3 kesinti olacak: İşte çalışanlar için TES zorunluluğu ve birikime erişim şartları

Çalışanların maaşlarından her ay yüzde 3 oranında kesinti yapılacak ve birikimlere erişim için en az 10 yıl sistemde kalma şartı bulunacak. Afet, eğitim, askerlik veya konut alımı gibi özel durumlarda ise katılımcılar birikimlerinin sadece belirli bir kısmını kullanabilecek.