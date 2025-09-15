Maaşlardan yüzde 3 kesinti olacak: İşte çalışanlar için TES zorunluluğu ve birikime erişim şartları
TES ile çalışanların maaşlarından aylık yüzde 3 kesinti yapılacak. İşveren yüzde 2, devlet ise yüzde 1 katkı sağlayacak, böylece toplamda maaşların yüzde 6’sı fona aktarılmış olacak. Birikimlere erişebilmek için ise sistemde en az 10 yıl kalmak zorunlu olacak.
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) için çalışmalar son aşamaya gelirken, yeni düzenlemenin ayrıntıları da netleşti.
Çalışanların maaşlarından her ay yüzde 3 oranında kesinti yapılacak ve birikimlere erişim için en az 10 yıl sistemde kalma şartı bulunacak. Afet, eğitim, askerlik veya konut alımı gibi özel durumlarda ise katılımcılar birikimlerinin sadece belirli bir kısmını kullanabilecek.
Habertürk'ten Rahim Ak’in haberine göre, Türkiye’de uzun süredir uygulanan Otomatik Katılım Sistemi (OKS), bu yıl hayata geçirilmesi planlanan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) ile birleştirilecek.