Maaşlardan yüzde 3 kesinti yapılacak mı? Tamamlayıcı emeklilik sistemi nedir?
Maaşlardan yüzde 3 kesinti yapılacak mı sorusu gündemden düşmüyor. Tamamlayıcı emeklilik sistemi modeliyle maaşlardan yüzde 3 kesinti yapılması Resmi Gazete'de yayınlandı. Peki 2026 yılında maaşlardan ne kadar kesinti yapılacak, tamamlayıcı emeklilik sistemi nedir? İşte tüm detaylar...
Bugün yayımlanan Resmî Gazete’deki 2026 senesi Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda bütçe idaresine ilişkin hedefler açıklanırken, bir süredir gündemden düşmeyen Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) için de dikkat çekici bir gelişme bulundu. Programa göre, TES uygulamasının 2026 senesinde devreye alınması planlanıyor.
Yeni sistem ile hali hazırdaki Bireysel Emeklilik Sistemi’nden (BES) değişik olarak milyonlarca çalışanı zorunlu katılıma dahil edecek. Düzenleme çerçevesinde, her ay çalışanların net maaşlarından yüzde 3 oranında kesinti gerçekleştirilecek.
Buna ilaveten olarak işverenler de yüzde 1 oranında katkı payı ödeyecek. Devlet ise, biriken bu primlere yüzde 30 oranında destek verecek. Toplanan miktarlar, önümüzdeki senelerde kullanılmak üzere çalışanların bireysel emeklilik havuzlarına aktarılacak.