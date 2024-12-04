Maaştaki erime hesaplandı! Asgari ücretli çalışan 345 menemen kaybetti
Menemen Endeksi’nin yaratıcısı Doç. Dr. Caner Özdurak, “Asgari ücretin kaç kere ve ne kadar arttırılması gerektiği tartışmaları hala gündemde iken asgari ücretin menemen enflasyonu karşısında eriyen görüntüsü cevabı net olarak veriyor” diyerek Kasım ayı menemen endeksini yayımladı.
Asgari ücret görüşmeleri için geri sayım sürerken zam tartışmaları da sürüyor. İşveren maaşlara yapılacak yüzde 25 üstü zam için işletmeleri zorlanacağından bahsederken, işçi tarafı ise enflasyon karşısında eriyen maaşlardan ve vergi dilimlerini söylemlerine yansıtıyor.
Menemen Endeksi asgari ücret ile ilgili neler söylüyor?
Asgari ücretin kaç kere ve ne kadar arttırılması gerektiği tartışmaları hala gündemde kalmayı sürdürürken Menemen Endeksi’nin yaratıcısı Doç. Dr. Caner Özdurak asgari ücretin menemen enflasyonu karşısında eriyen görüntüsünü mercek altına aldı.
Asgari ücret menemen karşısında eridi
Gerçekleşen ya da beklenen enflasyon oranında zam tahminleri yapılırken bu sürede asgari ücretli 345 menemen kaybetti. Birgün'n haberine göre, kasım ayı menemen enflasyonu, yumurtadaki yüzde 12’lik, kuru soğandaki yüzde 10’luk, çarliston biberdeki yüzde 2’lik ve domatesteki yüzde 35’lik artış sonucunda aylık yüzde 16,42 yıllık ise yüzde 57,10 olarak gerçekleşti.
Asgari ücretli çalışan 345 menemen kaybetti
Böylece Ocak’ta evde yapılan bir kişilik menemenin maliyeti 11,82 TL iken Kasım itibarıyla 15,55 TL’ye çıktı. Böylece asgari ücretlinin evde yaptığı tek kişilik menemen sayısı ise 1438’den 1093’e düştü. 4 kişilik bir menemenin maliyeti ise kasım itibarıyla 62,2 TL oldu.