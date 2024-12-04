Maaştaki erime hesaplandı! Asgari ücretli çalışan 345 menemen kaybetti

Asgari ücretli çalışan 345 menemen kaybetti

Böylece Ocak’ta evde yapılan bir kişilik menemenin maliyeti 11,82 TL iken Kasım itibarıyla 15,55 TL’ye çıktı. Böylece asgari ücretlinin evde yaptığı tek kişilik menemen sayısı ise 1438’den 1093’e düştü. 4 kişilik bir menemenin maliyeti ise kasım itibarıyla 62,2 TL oldu.