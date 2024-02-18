Madde madde yazdı, öngörüsünü açıkladı: Ev kiralarında artış beklentisi! Kısa süre öncesine kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapan kent planlamacısı Buğra Gökce, sosyal medya hesabından konut satışları ve fiyatlarına yönelik bir paylaşım yaptı. Gökce, “Konut fiyatları neden düşmüyor” sorusuna madde madde yanıt verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden Genel Sekreter Yardımcısılığı görevindeyken CHP’den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adayı olan Buğra Gökce, X (Twitter) hesabı üzerinden konut fiyatlarına ilişkin bir değerlendirme yaptı. Konut satışılarının azalmasına karşın fiyatların düşmeyişini irdeleyen Gökçe’nin mesajı şöyle: 1 | 9

* Türkiye genelinde konut satışları ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,8 azalarak 80 bin 308 oldu. * Yabancılara yapılan konut satışları ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50,5 azaldı. 2 | 9

* Türkiye genelinde ipotekli konut satışları ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 63,5 azalış gösterdi. * İkinci el konut satışları da aynı dönemde yüzde 21,6 oranında düştü. 3 | 9