“Made in EU” sinyali sonrası borsada yeni hikâye: Hangi hisseler öne çıkıyor?

Avrupa Komisyonu’nun, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı girişimleriyle yaptığı yeni sanayi düzenlemesinde Türkiye’de de üretilen ürünlerin “Made in EU” kapsamına alınabileceği sinyali Borsa üzerinde etkili olurken, bunun devamında hangi şirketlerin etkileneceği de merak ediliyor.