“Made in EU” sinyali sonrası borsada yeni hikâye: Hangi hisseler öne çıkıyor?
Avrupa Komisyonu’nun yeni sanayi düzenlemesi sonrası gözler Borsa İstanbul’a çevrildi. Peki Avrupa ile ilişkileri güçlü olan hangi şirketler bu gelişmede öne çıkabilir?
Avrupa Komisyonu’nun, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı girişimleriyle yaptığı yeni sanayi düzenlemesinde Türkiye’de de üretilen ürünlerin “Made in EU” kapsamına alınabileceği sinyali Borsa üzerinde etkili olurken, bunun devamında hangi şirketlerin etkileneceği de merak ediliyor.
Pusula Yatırım Araştırma Ekibi tarafından hazırlanan, sadece hisse fiyatlamasında değil finansallarının da etkilenmesinin beklendiği Made In Europe çerçevesinde, ağırlığını Avrupa’ya vermiş sektörler ve şirketler şu şekilde sıralanıyor: