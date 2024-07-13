Makas açıldı, suda markadan markaya 10 kata varan oranda fiyat farkı var: 'Fiyat ibaresi gelmeli'
Ambalajlı sulardaki fiyat farkı, markadan markaya 10 kata varan oranlarda değişiklik gösteriyor. 500 ml ambalajlı bir marka 1,75 liraya satılırken, bir başka markanın fiyatı 11 liraya kadar çıkabiliyor. Uzmanlar “Hiçbir temel gıda ürününde bu oranda fiyat farkı yok. Paketli suya tavsiye edilen fiyat ibaresi gelmeli” önerisinde bulundu.
Son dönemlerde ambalajlı su fiyatlarındaki fahiş fiyat artışların yanında markalar arasındaki fiyat farklılıkları da dikkat çekiyor.
Örneğin 500 ml küçük su fiyatı bir markada 1,75 lira iken, bir başka markada 11 liraya kadar yükseliyor.
Su fiyatlarındaki 10 kata varan farkı fiyat etiketleri tüketicilerin kafasında soru işaretleri oluşturuyor. En çok merak edilen konu ise fiyat farklılıklarının nedeni…
Tüketiciler “ikisi de içilebilir su ise, biri diğerinden neden 10 kat farklı?” eleştirisinde bulunuyor. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre su fiyatlarının belirlenmesinde en büyük etkenler; ambalaj, depolama, dağıtım ve nakliye...
Ancak üreticiler, suyun içeriğinin de fiyat farklılıklarında etken olduğunu ifade ediyor. Üreticiler aynı zamanda piyasaya sürülen suların belli fiyat aralığında olduğunu, fiyat farkı oluşumunda market ve diğer satış kanallarının da etkisi olduğunu vurguluyor.