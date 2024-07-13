Makas açıldı, suda markadan markaya 10 kata varan oranda fiyat farkı var: 'Fiyat ibaresi gelmeli'

Ancak üreticiler, suyun içeriğinin de fiyat farklılıklarında etken olduğunu ifade ediyor. Üreticiler aynı zamanda piyasaya sürülen suların belli fiyat aralığında olduğunu, fiyat farkı oluşumunda market ve diğer satış kanallarının da etkisi olduğunu vurguluyor.