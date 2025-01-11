Makro ekonominin temel eğrileri: IS-LM eğrisi nedir?

IS-LM eğrisi

Ekonomide denge, IS ve LM eğrilerinin kesişmesi ile gerçekleşir. Ekonomik denge (Piyasa dengesi) ise, bir ekonomide ekonomik güçlerin dengelendiği bir durumdur. Örneğin; arz ve talep eşitliği, mal piyasasının dengesini gösterirken, reel para arzının, reel para talebine eşit olması para piyasasındaki dengeyi gösterir. Peki, IS ve LM eğrisi nedir?