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  4. Makro ekonominin temel eğrileri: IS-LM eğrisi nedir?

Makro ekonominin temel eğrileri: IS-LM eğrisi nedir?

Mal ve para piyasalarındaki faiz oranı ile reel çıktı arasındaki ilişkiyi göstermeye yarayan makroekonomik araca IS-LM eğrisi denir. IS-LM eğrisi kısa dönemde, mal ve para piyasaları arasındaki etkileşimi gösterir.

Makro ekonominin temel eğrileri: IS-LM eğrisi nedir? - Sayfa 1

IS-LM eğrisi

Ekonomide denge, IS ve LM eğrilerinin kesişmesi ile gerçekleşir. Ekonomik denge (Piyasa dengesi) ise, bir ekonomide ekonomik güçlerin dengelendiği bir durumdur. Örneğin; arz ve talep eşitliği, mal piyasasının dengesini gösterirken, reel para arzının, reel para talebine eşit olması para piyasasındaki dengeyi gösterir. Peki, IS ve LM eğrisi nedir?

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Makro ekonominin temel eğrileri: IS-LM eğrisi nedir? - Sayfa 2

IS eğrisi nedir? 

IS eğrisi, farklı faiz oranlarındaki denge üretim düzeylerini gösteren eğridir. IS eğrisi üzerindeki tüm noktalarda mal piyasası dengededir. Öte yandan, IS eğrisi negatif eğilimlidir.

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Makro ekonominin temel eğrileri: IS-LM eğrisi nedir? - Sayfa 3

LM eğrisi nedir?

LM eğrisi, para piyasasının dengede olduğu faiz ve reel gelir düzeylerini gösteren eğridir. LM üzerindeki tüm noktalarda para piyasası dengededir. Para piyasasının dengesi; reel para arzı ve reel para talebine, o da milli gelir ve faize bağlıdır.

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Makro ekonominin temel eğrileri: IS-LM eğrisi nedir? - Sayfa 4

LM eğrisini kaydıran faktörler nelerdir?

Para arzındaki değişiklikler, fiyatlar genel düzeyindeki değişiklikler ve otonom para talebinde meydana gelen değişiklikler LM eğrisini kaydırır. Para arzı artarsa; LM sağa kayar, toplam hasıla artar ve faizler düşer. Fiyatlar genel düzeyi artarsa; LM sağa kayar, toplam hasıla artar ve faizler düşer. Para talebi artarsa; LM sola kayar, toplam hasıla düşer, faizler artar.

 

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