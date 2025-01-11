Makro ekonominin temel eğrileri: IS-LM eğrisi nedir?
Mal ve para piyasalarındaki faiz oranı ile reel çıktı arasındaki ilişkiyi göstermeye yarayan makroekonomik araca IS-LM eğrisi denir. IS-LM eğrisi kısa dönemde, mal ve para piyasaları arasındaki etkileşimi gösterir.
IS-LM eğrisi
Ekonomide denge, IS ve LM eğrilerinin kesişmesi ile gerçekleşir. Ekonomik denge (Piyasa dengesi) ise, bir ekonomide ekonomik güçlerin dengelendiği bir durumdur. Örneğin; arz ve talep eşitliği, mal piyasasının dengesini gösterirken, reel para arzının, reel para talebine eşit olması para piyasasındaki dengeyi gösterir. Peki, IS ve LM eğrisi nedir?
IS eğrisi nedir?
IS eğrisi, farklı faiz oranlarındaki denge üretim düzeylerini gösteren eğridir. IS eğrisi üzerindeki tüm noktalarda mal piyasası dengededir. Öte yandan, IS eğrisi negatif eğilimlidir.
LM eğrisi nedir?
LM eğrisi, para piyasasının dengede olduğu faiz ve reel gelir düzeylerini gösteren eğridir. LM üzerindeki tüm noktalarda para piyasası dengededir. Para piyasasının dengesi; reel para arzı ve reel para talebine, o da milli gelir ve faize bağlıdır.
LM eğrisini kaydıran faktörler nelerdir?
Para arzındaki değişiklikler, fiyatlar genel düzeyindeki değişiklikler ve otonom para talebinde meydana gelen değişiklikler LM eğrisini kaydırır. Para arzı artarsa; LM sağa kayar, toplam hasıla artar ve faizler düşer. Fiyatlar genel düzeyi artarsa; LM sağa kayar, toplam hasıla artar ve faizler düşer. Para talebi artarsa; LM sola kayar, toplam hasıla düşer, faizler artar.