Maliye inceleme başlatmıştı! Spritüel pazarında kazanılan rakamlar dudak uçuklattı
Mimar Ece Gürel’in ölümüyle gündeme gelen sosyal medyadaki spiriütel hesaplar maliyenin radarına takıldı. İnsanların ruhsal zafiyetlerini istismar edip, maddi ve manevi olarak sömürü alanına dönüşen bu durum tuhaf meslekleri ile dikkat çekiyor. Spritüel pazarda kazanılan rakamlar ise dudak uçuklatıyor.
Mimar Ece Gürel’in Belgrad ormanında kaybolmuş ve günler süren aramalarda sağ bulunan ancak hipotermi, aşırı soğuğa maruz kalmaya bağlı gelişen komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybetmişti. Gürel’in “cadılık zanaati” isimli bir kursa gittiğiyle ilgili ortaya atılan iddialar gözleri spiritüalizm dünyasına çevirmişti.
Spiritüel pazarı milyar dolarlık bir ekonomi haline geldi
Sosyal medyadaki spiriütel hesaplar Mimar Ece Gürel’in ölümünün ardından bu hesaplar soruşturmaların odağına yerleşirken bir yandan da maliyenin radarına takıldı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın el attığı spiritüel sektörü, milyar dolarlık bir ekonomi haline geldi. Hatta akım öyle güçlendi ki psikologların yerini de ruhsal şifacılar aldı.
Meslekler bile şaşkınlık yaratıyor
Artık sadece telkinler, burç yorumları veya tarot kartlarıyla değil, boyut atlama rehberliği, bilinç kodu silme terapileri, karma temizleme, ışık işçiliği eğitimi, astral seyahat danışmanlığı, reenkarnasyon uzmanları, Matrixten Çıkış Koçluğu, element ve maddeleri yönetme (cadılık eğitimi) gibi yüzlerce farklı hizmetle devasa bir pazar yaratılmış durumda.