Maliyet (arz) ve talep enflasyonunun nedenleri
Enflasyon, genel fiyat seviyesinin sürekli ve genel bir şekilde artmasıdır. Peki, maliyet (arz) enflasyonu ve talep enflasyonu nedir? Maliyet ve arz enflasyonlarının nedenleri nelerdir? İşte detaylar…
Maliyet (arz) enflasyonu nedir?
Emtia fiyatlarının yükselmesi veya doğal afetler gibi nedenlerle üretim maliyetlerinde artış yaşanmasına “maliyet (arz) enflasyonu” denir.
Maliyet (arz) enflasyonunun nedenleri
İşgücü talebinin artarak ücretlerin yükselmesi
Taban ya da destekleme fiyatlarının aşırı yüksek belirlenmesi
Faiz oranlarının yükselmesi
Kontrol dışı faktörler (kuraklık, doğal afet, salgın hastalık)
Devalüasyonun etkisi
İşçi sendikalarının güçlenerek ücretleri çok artırmaları
Hammadde fiyatlarının yükselmesi maliyet (arz) enflasyonunun nedenlerindendir.
Maliyet (arz) enflasyonunun oluş biçimleri nelerdir?
Maliyet (arz) enflasyonu oluşum biçimlerine göre iki başlık altında değerlendirilebilir. Bunlar; ücret enflasyonu ve kar enflasyonudur.
Ücret enflasyonunda bir hizmet ya da malın üretiminde veya piyasaya arzında harcanan emeğin verimliliğinde bir artış olmamasına rağmen, artan ücretler, kar marjından karşılanmak yerine piyasa fiyatlarına yansıtılır.