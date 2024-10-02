  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Maliyet (arz) ve talep enflasyonunun nedenleri

Maliyet (arz) ve talep enflasyonunun nedenleri

Enflasyon, genel fiyat seviyesinin sürekli ve genel bir şekilde artmasıdır. Peki, maliyet (arz) enflasyonu ve talep enflasyonu nedir? Maliyet ve arz enflasyonlarının nedenleri nelerdir? İşte detaylar…

Maliyet (arz) ve talep enflasyonunun nedenleri - Sayfa 1

Maliyet (arz) enflasyonu nedir?

Emtia fiyatlarının yükselmesi veya doğal afetler gibi nedenlerle üretim maliyetlerinde artış yaşanmasına “maliyet (arz) enflasyonu” denir.

1 | 7
Maliyet (arz) ve talep enflasyonunun nedenleri - Sayfa 2

Maliyet (arz) enflasyonunun nedenleri

İşgücü talebinin artarak ücretlerin yükselmesi

Taban ya da destekleme fiyatlarının aşırı yüksek belirlenmesi

Faiz oranlarının yükselmesi

Kontrol dışı faktörler (kuraklık, doğal afet, salgın hastalık)

Devalüasyonun etkisi

İşçi sendikalarının güçlenerek ücretleri çok artırmaları

Hammadde fiyatlarının yükselmesi maliyet (arz) enflasyonunun nedenlerindendir.

2 | 7
Maliyet (arz) ve talep enflasyonunun nedenleri - Sayfa 3

Maliyet (arz) enflasyonunun oluş biçimleri nelerdir?

Maliyet (arz) enflasyonu oluşum biçimlerine göre iki başlık altında değerlendirilebilir. Bunlar; ücret enflasyonu ve kar enflasyonudur.

3 | 7
Maliyet (arz) ve talep enflasyonunun nedenleri - Sayfa 4

Ücret enflasyonunda bir hizmet ya da malın üretiminde veya piyasaya arzında harcanan emeğin verimliliğinde bir artış  olmamasına rağmen, artan ücretler, kar marjından karşılanmak yerine piyasa fiyatlarına yansıtılır.

4 | 7