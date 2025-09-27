Karar alma sürecinin temel aracı: Maliyet fayda analizi

MALİYET FAYDA ANALİZİ

Karar alma sürecinde yol gösterici

Maliyet fayda analizi, ekonomi ve finans alanında en çok başvurulan yöntemlerden biridir. Bir kararın sağlayacağı toplam faydayı ve yaratacağı maliyeti karşılaştırır. Şirketlerden devletlere kadar herkesin yararlandığı bir araçtır. Özellikle büyük yatırımlar öncesinde kritik bir rol oynar. Amaç, sınırlı kaynakların en verimli biçimde dağıtılmasıdır. Maliyet yalnızca para ile sınırlı değildir. Zaman, iş gücü ve çevresel etkiler de maliyet kapsamına girer. Fayda tarafında topluma ve bireylere sağlanan katkılar ölçülür. Bu analiz, belirsizlik ortamında yol gösterir. Teoriden öte pratikte güçlü bir araçtır.