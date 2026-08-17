Maliyetlere boyun eğdi, 47 yıllık otobüs devi iflas etti
Artan maliyetler ve sürekli şirketin zarar bildirmesinin ardından 47 yıllık otobüs firması kepenk indirdi.
Küresel ekonomik kriz, etkisini hemen hemen her sektörde gösteriyor. Türkiye de dahil, dünyanın dört bir yanında köklü şirketleri de kapsayan çıkmaz bir sokak var. Öyle ki 47 yıllık otobüs firması da artık kepenk indirenler arasında.
Tam 47 yıldır yollarda olan köklü otobüs firması Community Transport for Nottingham (CT4N), ekonomik zorluklara yenik düşerek iflas bayrağını çekti. Şirket, tüm operasyonlarını anında durdurduğunu açıkladı.
Bölge ulaşımının demirbaşlarından biri olan firmanın iflas kararı almasıyla, 76 çalışanın büyük bir kısmı bir anda kendisini kapının önünde buldu.