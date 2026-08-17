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Maliyetlere boyun eğdi, 47 yıllık otobüs devi iflas etti

Artan maliyetler ve sürekli şirketin zarar bildirmesinin ardından 47 yıllık otobüs firması kepenk indirdi.

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Maliyetlere boyun eğdi, 47 yıllık otobüs devi iflas etti - Sayfa 1

Küresel ekonomik kriz, etkisini hemen hemen her sektörde gösteriyor. Türkiye de dahil, dünyanın dört bir yanında köklü şirketleri de kapsayan çıkmaz bir sokak var. Öyle ki 47 yıllık otobüs firması da artık kepenk indirenler arasında.

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Maliyetlere boyun eğdi, 47 yıllık otobüs devi iflas etti - Sayfa 2

 Tam 47 yıldır yollarda olan köklü otobüs firması Community Transport for Nottingham (CT4N), ekonomik zorluklara yenik düşerek iflas bayrağını çekti. Şirket, tüm operasyonlarını anında durdurduğunu açıkladı. 

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Maliyetlere boyun eğdi, 47 yıllık otobüs devi iflas etti - Sayfa 3

Bölge ulaşımının demirbaşlarından biri olan firmanın iflas kararı almasıyla, 76 çalışanın büyük bir kısmı bir anda kendisini kapının önünde buldu. 

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Maliyetlere boyun eğdi, 47 yıllık otobüs devi iflas etti - Sayfa 4

YILLARIN DEVİ SESSİZ SEDASIZ İFLAS ETTİ

Tarihi 1979 yılına dayanan köklü geçmişiyle Nottinghamshire ve Derbyshire genelinde 20'den fazla hatta mekik dokuyan Community Transport for Nottingham (CT4N), faaliyetlerini resmen durdurduğunu açıkladı.

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