Market raflarında süt alarmı! Süt ve süt ürünleri neden bu kadar pahalandı?

2-) Enerji maliyetlerindeki yükseliş

Süt üretimi ve işleme süreçleri, önemli ölçüde enerji tüketimi gerektiriyor. Elektrik, akaryakıt ve doğal gaz gibi enerji kaynaklarındaki fiyat artışları, hem çiftliklerdeki üretim maliyetlerini hem de mandıralardaki işleme ve paketleme maliyetlerini yükseltiyor. Bu durum, nihai ürün fiyatlarına kaçınılmaz olarak yansıyor.