Market raflarında süt alarmı! Süt ve süt ürünleri neden bu kadar pahalandı?
Bugünlerde market raflarına baktığımızda, süt ve süt ürünleri reyonunun adeta bir lüks tüketim alanı haline geldiğini görüyoruz. Birkaç yıl öncesine kadar temel gıda maddeleri arasında sayılan bu ürünler, özellikle son dönemde yaşanan fahiş fiyat artışlarıyla tüketicinin bütçesini zorlamaya başladı. Peki, sabah kahvaltılarının, akşam yemeklerinin ve ara öğünlerin vazgeçilmezi olan süt ve süt ürünleri neden bu kadar pahalandı? Detaylar haberimizde...
Süt ve süt ürünlerindeki fiyat artışlarının nedenleri
1-) Yem fiyatlarındaki artış
Sektörün en büyük maliyet kalemlerinden biri olan yem fiyatlarındaki artış, üreticilerin süt maliyetlerini doğrudan etkiliyor. Kuraklık, küresel emtia fiyatlarındaki yükseliş ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar gibi faktörler, yem hammaddelerinin fiyatlarını yukarı çekiyor. Bu durum, süt ineklerinin beslenmesi için harcanan maliyetleri artırarak, çiğ süt fiyatlarına yansıyor.
2-) Enerji maliyetlerindeki yükseliş
Süt üretimi ve işleme süreçleri, önemli ölçüde enerji tüketimi gerektiriyor. Elektrik, akaryakıt ve doğal gaz gibi enerji kaynaklarındaki fiyat artışları, hem çiftliklerdeki üretim maliyetlerini hem de mandıralardaki işleme ve paketleme maliyetlerini yükseltiyor. Bu durum, nihai ürün fiyatlarına kaçınılmaz olarak yansıyor.
3-) İşçilik maliyetleri
Asgari ücretin ve genel işçilik maliyetlerinin artması, süt ve süt ürünleri sektöründeki işletmelerin giderlerini artırıyor. Çiftliklerdeki sağımcıdan mandıradaki üretim işçisine kadar tüm aşamalarda artan işçilik maliyetleri, ürün fiyatlarına eklenen bir diğer yükümlülük oluyor.
4-) Ambalaj ve lojistik giderleri
Süt ve süt ürünlerinin ambalajlanmasında kullanılan malzemelerin (karton, plastik, cam vb.) fiyatlarındaki artışlar da önemli bir maliyet unsuru. Ayrıca, ürünlerin çiftliklerden mandıralara, mandıralardan market raflarına taşınması için yapılan lojistik giderleri de akaryakıt fiyatlarındaki artışa paralel olarak yükseliyor.