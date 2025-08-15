Marketçilik devi için 5 aracı kurumdan fiyat tahmini açıklaması! Lot başı 24 TL kazanç beklentisi

Bankacılık ve holding hisselerinde görülen satışlar, endeksin zaman zaman geri çekilmesine yol açtı. Ancak hafta ortasından itibaren yabancı yatırımcı girişlerinin artması ve bazı sektör hisselerindeki toparlanma, kayıpların bir bölümünün telafi edilmesini sağladı.