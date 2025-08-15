Marketçilik devi için 5 aracı kurumdan fiyat tahmini açıklaması! Lot başı 24 TL kazanç beklentisi
Borsa İstanbul’da işlem gören perakendecilik devlerinden Şok Market hisseleri için 5 aracı kurum fiyat beklentisini açıkladı.
Borsa İstanbul, 11-15 Ağustos haftasında dalgalı bir seyir izledi. Haftanın ilk günlerinde küresel piyasalardaki belirsizlik ve yurt içi makroekonomik veriler endeksler üzerinde baskı oluşturdu.
Bankacılık ve holding hisselerinde görülen satışlar, endeksin zaman zaman geri çekilmesine yol açtı. Ancak hafta ortasından itibaren yabancı yatırımcı girişlerinin artması ve bazı sektör hisselerindeki toparlanma, kayıpların bir bölümünün telafi edilmesini sağladı.
ŞOK MARKET HİSSELERİ İÇİN 5 ARACI KURUMDAN FİYAT TAHMİNİ
Haftanın son işlem gününde ise yatırımcıların temkinli tutumu dikkat çekti. Genel olarak, Borsa İstanbul haftayı sınırlı değer kaybıyla tamamlarken, işlem hacmi ortalama seviyelerde gerçekleşti.