Marketlerde kilosu 25 TL: Alıcı bulamayan üretici mandalinayı ağaçta çürümeye bıraktı
Tarlada fiyatı 2 TL’ye kadar düşen, lüks marketlerde ise 25 TL civarında satılan mandalina ağaçta çürümeye bırakıldı. İç ve dış piyasada alıcı bulamayan Hataylı üreticiler, bedava dağıtılsa da ürünleri toplayacak kimseyi bulamadığından şikayetçi.
Şubat depremlerinin en çok yıkıma uğrattığı Hatay’ın verimli topraklarında yetişen narenciyede bu yıl ürün bereketi yaşanıyor.
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Hasadın başlamasıyla birlikte mandalina fiyatı bahçede 2 TL’ye kadar düştü.
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Birçok üründe araya komisyoncuların girmesiyle bahçe fiyatıyla market fiyatında yaşanan fark mandalinayı da vurdu.
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Büyükşehirlerde lüks marketler de mandalina fiyatı 25 TL’ye kadar çıkarken, bu durumdan en olumsuz etkilenen de üreticiler oldu.
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