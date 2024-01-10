Marketlerde kilosu 25 TL: Alıcı bulamayan üretici mandalinayı ağaçta çürümeye bıraktı

Şubat depremlerinin en çok yıkıma uğrattığı Hatay’ın verimli topraklarında yetişen narenciyede bu yıl ürün bereketi yaşanıyor.

Birçok üründe araya komisyoncuların girmesiyle bahçe fiyatıyla market fiyatında yaşanan fark mandalinayı da vurdu.

Büyükşehirlerde lüks marketler de mandalina fiyatı 25 TL’ye kadar çıkarken, bu durumdan en olumsuz etkilenen de üreticiler oldu.