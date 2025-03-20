Mart 2025'te bankalar emekli promosyonlarını artırdı: İşte en yüksek promosyon veren bankalar...
Mart 2025 itibarıyla bankalar, emekli maaşını taşıyanlara verdikleri promosyon miktarlarını artırdı. Bazı bankalar, emeklilere toplamda 27 bin TL'ye kadar promosyon ödemesi yapmaya başladı. İşte en yüksek emekli promosyonu sunan bankalar...
Emekli maaş promosyon ödemeleri, milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisi tarafından merakla izleniyor. 3 yıl taahhütle maaşını taşıyan emekliler, hangi bankanın ne kadar promosyon sunduğunu öğrenmek için araştırmalarını hızlandırmış durumda. Bankalar, yeni müşterilerine sunacağı promosyon tutarlarını tek tek duyurmaya başladı.
Emekli maaşını taşıyanlar, tercih ettikleri bankaya başvurarak promosyon talebinde bulunabiliyorlar. Bankalar, bu süreci internet bankacılığı, mobil uygulamalar veya şubeler aracılığıyla daha pratik hale getiriyor. Promosyonlardan faydalanabilmek için çoğu bankada maaşın 3 yıl süreyle aynı bankadan alınması şartı bulunuyor.
Peki, en yüksek promosyonu hangi bankalar sunuyor? İşte 2025 yılı itibarıyla emeklilere yönelik en cazip banka promosyonları…