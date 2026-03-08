Mart 2026 faizsiz kredi veren bankalar: Hangi banka ne kadar kredi veriyor? İşte güncel kampanyalar
Mart ayında faizsiz kredi veren bankalar merak ediliyor. Birçok banka, mobil uygulaması üzerinden ilk kez müşteri olanlara özel 90.000 TL'ye kadar uzanan limitlerle faizsiz veya düşük faizli nakit imkânı sunuyor. Peki hangi banka ne kadar faizle kredi veriyor? İşte güncel liste...
Bankalar müşteri kazanmak için faizsiz kredi imkanı sunmaya devam ediyor. Bankalar yeni müşterilere özel sıfır faizli kampanyalarının yanı sıra, vatandaşların nakit ihtiyacını karşılamaları için 6 veya 12 ay vadeli düşük faizli kredi imkanı da sunuyor.
İşte, faizsiz kredi veren bankalar...
GARANTİ BANKASI
Faiz Oranı: %0
Tutar: 75.000 TL
3 ay vadeli 50.000 TL'ye varan faizsiz kredi
3 ay vadeli 25.000 TL'ye varan taksitli avans hesap
QNB
Faiz Oranı: %0
Tutar: 85.000 TL
3 ay vadeli, 60.000 TL ihtiyaç kredisi
3 ay vadeli, 25.000 TL taksitli nakit avans