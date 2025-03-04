Mart ayı emekli maaş promosyonları 2025! İşte en yüksek promosyon ödemesi yapan bankalar

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine özel sunulan promosyonlar, yalnızca nakit ödemelerle sınırlı kalmayıp çeşitli ek avantajlar da içeriyor. Bankalar, emekli müşterilerine ücretsiz havale ve EFT imkanı, düşük faizli kredi seçenekleri, özel faiz oranları ve ekstra indirimler gibi çeşitli ayrıcalıklar sunarak cazip teklifler hazırlıyor.