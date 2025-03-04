Mart ayı emekli maaş promosyonları 2025! İşte en yüksek promosyon ödemesi yapan bankalar
Emekli maaşını belirli bir süre boyunca aynı bankadan almayı taahhüt eden emekliler, bankaların sunduğu bu promosyonlardan yararlanabiliyor. Peki en yüksek banka promosyonu veren bankalar hangileri?, Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?
Artan enflasyon karşısında alım gücü azalan emekliler, banka promosyonlarıyla ek gelir elde etmeyi sürdürüyor. 2025 yılında emekli maaşlarının 14.469 TL'ye çıkmasının ardından bankalar, emeklileri kendilerine çekmek amacıyla promosyon kampanyalarını yeniledi.
SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine özel sunulan promosyonlar, yalnızca nakit ödemelerle sınırlı kalmayıp çeşitli ek avantajlar da içeriyor. Bankalar, emekli müşterilerine ücretsiz havale ve EFT imkanı, düşük faizli kredi seçenekleri, özel faiz oranları ve ekstra indirimler gibi çeşitli ayrıcalıklar sunarak cazip teklifler hazırlıyor.
EMEKLİLERE EK AVANTAJLAR
- Kredi kartı aidatsız kullanım
- Fatura ödeme talimatına özel indirimler
- Ücretsiz havale ve EFT işlemleri
- Özel faiz oranlarıyla kredi imkanı