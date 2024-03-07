Mart ayında emekli maaş promosyonlarında son durum | Hangi banka, ne kadar emekli promosyonu ödüyor?

Milyonlarca emekli, bankaların maaş promosyonlarını mart ayında da yakından takip ediyor. Emekliler 2024’te Ramazan ve Kurban bayramlarında 3’er bin liradan toplam 6 bin lira bayram ikramiyesi alacak. Kamuyounda emeklilere ek zam beklentisi devam ederken Erdoğan, "Bütçe imkanlarımızı zorlayarak, emeklilerimizin yükünü hafifletecek çeşitli adımları da attık, atıyoruz” dedi.

Emekli maaşını aldığı banka ile 3 yıl taahhüt süresi dolanlar ve yeni emekli olanlar, maaşlarını istedikleri bankaya taşıyabiliyor ve karşılığında bankaların belirlediği tutarlarda promosyon ücreti alabiliyor. Mart ayı itibarıyla ise birçok banka emekli promosyonlarında güncellemeye gitmeye başladı. Peki, hangi banka, ne kadar emekli maaşı promosyonu ödüyor? Emekli maaş promosyonu en yüksek veren banka hangisi?

ING Bank emekli promosyonu: 15 bin TL'ye varan fırsat

ING Bank emekli maaşını taşıyan emekliler 15 bin TL’ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilecek. ING Bank, maaşını bankaya taşıyan SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emeklilerine maaş tutarına göre ek koşulsuz 10 bin TL’ye varan nakit promosyon veriyor. Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı uygulamasından yararlanan emeklilere 5 bin TL’ye varan ek nakit promosyon vererek toplamda 15 bin TL'ye varan nakit promosyon vaadediyor.

ING Bank ayrıca yaptığı açıklamada promosyon miktarını şöyle belirtiyor:

1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,

3.500 TL’ye (3.500 TL hariç) kadar ise 6.000 TL,

3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arası ise 7.000TL,

7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arası ise 9.000 TL

10.000 TL ve üzeri ise 10.000 TL nakit promosyon ödemesi alırsınız.