Mart ayında emekli maaş promosyonlarında son durum | Hangi banka, ne kadar emekli promosyonu ödüyor?
Emekli maaşı promosyonları, mart ayındaki güncellemeler nedeniyle bir kez daha gündemde. Maaşını 3 yıl boyunca aynı bankadan alacağını taahhüt eden emeklilere nakit promosyon ödemesi yapılacak. Bankaların başvuru kabul tarihi ise 1-31 Mart 2024... Peki, en yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor? İşte bankaların emekli promosyon ücretlerinde son durum...
Milyonlarca emekli, bankaların maaş promosyonlarını mart ayında da yakından takip ediyor. Emekliler 2024’te Ramazan ve Kurban bayramlarında 3’er bin liradan toplam 6 bin lira bayram ikramiyesi alacak. Kamuyounda emeklilere ek zam beklentisi devam ederken Erdoğan, "Bütçe imkanlarımızı zorlayarak, emeklilerimizin yükünü hafifletecek çeşitli adımları da attık, atıyoruz” dedi.
Emekli maaşını aldığı banka ile 3 yıl taahhüt süresi dolanlar ve yeni emekli olanlar, maaşlarını istedikleri bankaya taşıyabiliyor ve karşılığında bankaların belirlediği tutarlarda promosyon ücreti alabiliyor. Mart ayı itibarıyla ise birçok banka emekli promosyonlarında güncellemeye gitmeye başladı. Peki, hangi banka, ne kadar emekli maaşı promosyonu ödüyor? Emekli maaş promosyonu en yüksek veren banka hangisi?
ING Bank emekli promosyonu: 15 bin TL'ye varan fırsat
ING Bank emekli maaşını taşıyan emekliler 15 bin TL’ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilecek. ING Bank, maaşını bankaya taşıyan SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emeklilerine maaş tutarına göre ek koşulsuz 10 bin TL’ye varan nakit promosyon veriyor. Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı uygulamasından yararlanan emeklilere 5 bin TL’ye varan ek nakit promosyon vererek toplamda 15 bin TL'ye varan nakit promosyon vaadediyor.
ING Bank ayrıca yaptığı açıklamada promosyon miktarını şöyle belirtiyor:
1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,
3.500 TL’ye (3.500 TL hariç) kadar ise 6.000 TL,
3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arası ise 7.000TL,
7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arası ise 9.000 TL
10.000 TL ve üzeri ise 10.000 TL nakit promosyon ödemesi alırsınız.
Yapı Kredi emekli promosyonu
1 Mart 2024 – 31 Mart 2024 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 12.500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.
Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan;
bir aylık net gelir 3.499 TL'ye kadarsa 4.500 TL;
3.500 TL-7.499 TL arasındaysa 5.250 TL;
7.500 TL - 9.999 TL arasındaysa 6.750 TL;
10.000 TL’ nin üzerindeyse 7.500 TL nakit promosyon ödenir.
Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremi bağımsız 1.500 TL ek nakit ödül ödenir.
Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde asıl bireysel kredi kartları ile toplamda 1.000 TL harcama yapılması durumunda, maaş baremi bağımsız 2.000 TL ek ödül ödenir. Ödeme, ek ödül taahhütnamesinin iptal edilmemesi durumunda ilk maaş ödemesini aldığı ayı takip eden ay içerisinde yapılacaktır.