Mart ayında temettü patlaması yaşanacak! Tarihler belli oldu... İşte pay başına verimler
2026 temettü takvimi kapsamında çoğu yatırımcının dört gözle beklediği Mart ayı temettü takvimine yavaş yavaş giriliyor. Geri sayım başlarken hisselerin temettü tarihlerini ve pay başı verimliliklerini sizler için derledik. İşte 2026 temettü takvimi kapsamında kar payı dağıtması beklenen hisseler.
Borsa İstanbul’da temettü heyecanı hat safaya çıkıyor. 2026 temettü takvimi çerçevesinde yatırımcıların dört gözle beklediği Mart ayına sayılı günler kala, firmaların kâr payı dağıtım tarihleri kesinleşmeye başladı. Uzun vadeli yatırımcıların pasif gelir planlamasında hassas rol oynayan temettü ödemelerinde geri sayım sürerken, pay başına verimler de dikkat çekiyor. İşte Mart ayında temettü dağıtması beklenen şirketler ve açıklanan dağıtım takviminin detayları…