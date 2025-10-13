Mavi Giyim hissesi yatırımcıları dikkat! 13 aracı kurum hedef fiyat rakamlarını açıkladı
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAVI) hissesi için 13 farklı aracı kurum hedef fiyat tahminlerini yatırımcılarla paylaştı.
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAVI) hissesi için geçtiğimiz günlerde açıklanan bilanço sonrası 13 aracı kurumdan hedef fiyat raporları geldi. Kurumların belirlediği hedef fiyatlar 50,46 TL ile 70,00 TL arasında değişti. Analistler, MAVI hissesinde alım potansiyeli bulunduğunu ve önümüzdeki dönemde yatırımcısına güçlü getiri sağlayabileceğini belirtiyor.
İşte Mavi için açıklanan hedef fiyatlar...
KuveytTürk Yatırım, 53,00 TL hedef fiyat vererek tut tavsiyesi verdi.
Deniz Yatırım, 67,83 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
İş Yatırım, 68,00 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
Yapı Kredi Yatırım, 63,00 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
Gedik Yatırım, 65,00 TL hedef fiyat vererek endekse paralel getiri tavsiyesi verdi.
Marbaş Menkul, 62,22 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.