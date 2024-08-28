Mavi Giyim için hedef fiyat açıklandı! İşte MAVI hisse 2025 fiyat beklentisi…

Her geçen gün yatırımcı sayısını katlayan Borsa İstanbul, şirketler için açıklanan hedef fiyatlarla gündeme geliyor. TUPRS, THYAO, PETKİM, KARSAN, ASELSAN gibi dev şirketlerin işlem gördüğü Borsa İstanbul’da giyim sektörünün önde gelen isimlerinden Mavi Giyim için bir şirket hedef fiyat açıklaması yaptı.