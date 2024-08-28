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  4. Mavi Giyim için hedef fiyat açıklandı! İşte MAVI hisse 2025 fiyat beklentisi…

Mavi Giyim için hedef fiyat açıklandı! İşte MAVI hisse 2025 fiyat beklentisi…

Milyonlarca yatırımcının olduğu Borsa İstanbul’da MAVI hisseleri için 2025 hedef fiyat açıklaması geldi.

Mavi Giyim için hedef fiyat açıklandı! İşte MAVI hisse 2025 fiyat beklentisi… - Sayfa 1

Her geçen gün yatırımcı sayısını katlayan Borsa İstanbul, şirketler için açıklanan hedef fiyatlarla gündeme geliyor. TUPRS, THYAO, PETKİM, KARSAN, ASELSAN gibi dev şirketlerin işlem gördüğü Borsa İstanbul’da giyim sektörünün önde gelen isimlerinden Mavi Giyim için bir şirket hedef fiyat açıklaması yaptı.

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Mavi Giyim için hedef fiyat açıklandı! İşte MAVI hisse 2025 fiyat beklentisi… - Sayfa 2

MAVI İÇİN HEDEF FİYAT BELİRLENDİ

Türkiye’nin önde gelen aracı kuruluşlarından Tacirler Yatırım Mavi giyim için yüzde 7,5 ağırlık ile model portföyüne eklendiğini açıkladı.

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Mavi Giyim için hedef fiyat açıklandı! İşte MAVI hisse 2025 fiyat beklentisi… - Sayfa 3

rotaborsa.com’daki habere göre Tacirler Yatırım, MAVI-Mavi için hedef fiyatını 147,00 TL’ye revize ederken, tavsiyesini “al” olarak korudu ve hisseyi model portföyüne ekledi.

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Mavi Giyim için hedef fiyat açıklandı! İşte MAVI hisse 2025 fiyat beklentisi… - Sayfa 4

Aracı Kurum: Tacirler Yatırım

Hedef fiyat: 147 TL

Son fiyat: 104 TL

Tavsiye: Al

Prim potansiyeli: %4,134

Açıklanma tarihi: 27 Ağustos 2024

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