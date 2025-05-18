Mayıs 2025 emekli banka promosyon kampanyaları güncellendi: İşte yüksek promosyon veren bankalar
Bankalar, emekli maaş promosyonlarında rekabeti artırdı. Emekli maaşını taşıyanlara özel nakit ödeme ve çeşitli avantajlar sunan bankalar, müşteri sayısını artırmayı hedefliyor. Peki, hangi banka en yüksek emekli promosyonunu veriyor? İşte banka banka güncel promosyon listesi...
Bankalar, emekli maaş promosyonları konusunda adeta yarışa girdi. Emekli maaşını taşıyanlara yönelik çeşitli kampanyalar düzenleyen bankalar, sundukları nakit ödemeler ve ek avantajlarla müşteri sayısını artırmayı amaçlıyor. Promosyon tutarları bankalara göre farklılık gösterirken, bazı bankalar ek şartlarla daha yüksek ödemeler sunabiliyor.
Peki, en yüksek promosyonu hangi banka veriyor? İşte bankaların güncel promosyon teklifleri...
İŞ BANKASI
Kampanya, 5-31 Mayıs 2025 tarihleri arasında ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden, emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan veya halihazırda emekli maaşını İş Bankası'ndan alan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) için geçerlidir.
Maaş Aralığı - Promosyon Tutarı
0 - 9.999 TL arası maaş alanlar 12.250 TL
10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 16.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 18.500 TL
20.000 TL ve daha fazla olanlar 21.000 TL
VAKIFBANK
1 aylık emekli maaşı tutarı;
10.000 TL ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,
10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,
15.000 TL – 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,
20.000 TL ve daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.