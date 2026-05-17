Mayıs ayı araç kampanyaları belli oldu: İşte otomobil modelleri ve fiyatları
Otomobil markaları mayıs ayı kampanyalarında kredi, takas indirimi ve nakit alım fırsatlarını öne çıkardı. Bazı markalar sıfır faizli krediyle satışları desteklerken, elektrikli modellerde indirim ve uygun finansman seçenekleri dikkat çekiyor. Peki, hangi marka ve modelde kampanya var? İşte detaylar...
Jeep, Avenger Elektrik modelinde 220 bin TL’ye, Avenger e-Hybrid modellerinde ise 135 bin TL’ye varan takas desteği sunuyor. Yeni Jeep Compass’ın Limited donanımlı versiyonu 2.695.000 TL’den, Summit donanımlı versiyonu ise 2.979.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
Dacia’nın yenilenen Sandero modeli, mayıs ayına özel nakit alımda 1.200.000 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor. B-SUV sınıfındaki Sandero Stepway’in LPG’li ve otomatik vitesli versiyonu için nakit fiyat 1.535.000 TL olarak açıklandı.
Kia, mayıs ayında Niro EV modelinde 200 bin TL indirim uyguluyor. Elektrikli model 2.099.000 TL’den satışta. Picanto’nun giriş donanımı 1.435.000 TL’den başlarken, bu modelde 100 bin TL’ye sıfır faizli kredi veriliyor. 115 beygirlik XCeed ise indirimli fiyatla 1.840.000 TL’den alıcı bekliyor.