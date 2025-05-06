Mayıs ayında emekli promosyonu rekabeti kızıştı: İşte en yüksek emekli promosyonu veren bankalar
Emeklilerin bütçesine katkı sağlayan banka promosyonlarında güncel rakamlar belli oldu. Bazı bankalar, emekli maaşını taşıyanlara 27 bin TL’ye varan promosyon ödemesi yapıyor. İşte en yüksek promosyon veren bankalar...
Mayıs ayı itibarıyla güncellenen banka promosyonları, emeklilerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Yeni emekli olan ya da maaşını başka bir bankaya taşımayı düşünen emekliler için promosyon tutarları kamu ve özel bankalarda 27 bin TL’ye kadar çıkıyor.
ZİRAAT BANKASI
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.
Maaş tutarı;
10.000.TL ye (10.000.TL hariç) kadar olanlara 5.000.TL,
10.000.TL - 15.000.TL (15.000.TL hariç) arasında olanlara 8.000.TL,
15.000.TL - 20.000.TL (20.000.TL hariç) arasında olanlara 10.000.TL,
20.000.TL ve daha fazla olanlara 12.000.TL promosyon ödemesi yapılacak.
HALKBANK
Maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.
Maaş Tutarı;
10.000 TL - 14.999,99 TL olanlar 8.000 TL,
15.000 TL - 19.999,99 TL olanlar 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri olanlar 12.000 TL promosyon ödemesi alacak.