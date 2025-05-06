Mayıs ayında emekli promosyonu rekabeti kızıştı: İşte en yüksek emekli promosyonu veren bankalar

Mayıs ayı itibarıyla güncellenen banka promosyonları, emeklilerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Yeni emekli olan ya da maaşını başka bir bankaya taşımayı düşünen emekliler için promosyon tutarları kamu ve özel bankalarda 27 bin TL’ye kadar çıkıyor.