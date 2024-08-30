Medya devi kapanıyor. 1974 yılında kurulmuştu pes etti
Türkiye'de birçok pazarda yaşanan ekonomik zorluk en çok medya sektöründe etkiliyor. Son yıllarda irili ufaklı onlarca medya şirketi mali problemleri aşamayarak iflas etmek zorunda kalmıştı
Ancak köklü gazeteler bu ekonomik buhrana karşı direnmeyi başarıyorlardı. Artık onların da dayanacak gücü kalmadı. Medya sektörüne 1974 yılında giren Bursa merkezli Hakimiyet Gazetesi ile AS TV’nin yayınlarına son verildi
Bir süredir dijital anlamda atılım yapan ancak Ofset baskıda da öncü medya kuruluşlarından gösterilen Medya S çatısı altındaki Bursa Hakimiyet Gazetesi ile AS TV'nin yayın hayatı bitti. İki medya devinin de artık sektörde olmaması medya ekosisteminde de büyük yankı uyandırdı.
Paramedya.com sitesinde paylaşılan habere göre, Sönmez Holding Yönetim Kurulu Başkanı Celal Sönmez’in, bu hafta sonuna kadar çalışanlarına yayın durdurma kararını tebliğ edeceği ve çalışanların tüm haklarının ödeneceği belirtildi. Grubun, TV ve radyo yayınlarını ise ilerleyen dönemde yeniden başlatmayı planladığı ifade edildi.
Şok etkisi yaratan kapanmaların ardından konuşan Bursa Gazeteciler Cemiyeti (BGC) Başkanı Nuri Kolaylı "Bursa basının okulu olan, yüzlerce meslektaşımızı Bursa basınına kazandıran, binlerce meslektaşımızın da anılarının yaşadığı Medya S, Bursa için çok önemli bir değerdir. Bu değerin sadece internette yayınlarını sürdürecek olması, hepimizin yüreklerini acıtmıştır" ifadelerini kullandı.