Medya devi kapanıyor. 1974 yılında kurulmuştu pes etti

Şok etkisi yaratan kapanmaların ardından konuşan Bursa Gazeteciler Cemiyeti (BGC) Başkanı Nuri Kolaylı "Bursa basının okulu olan, yüzlerce meslektaşımızı Bursa basınına kazandıran, binlerce meslektaşımızın da anılarının yaşadığı Medya S, Bursa için çok önemli bir değerdir. Bu değerin sadece internette yayınlarını sürdürecek olması, hepimizin yüreklerini acıtmıştır" ifadelerini kullandı.