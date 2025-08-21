Memur emeklilerine seyyanen zam verilecek mi? 16 bin TL’lik fark ödemesi için gözler Hakem’de

Hükümetin masaya getirdiği ilk zam teklifi yetersiz bulundu

12 Ağustos 2025’te hükümetin masaya getirdiği ilk teklif, 2026’nın ilk altı ayı için yüzde 10, ikinci altı ayı için yüzde 6; 2027’nin ilk altı ayı için yüzde 4, ikinci altı ayı için yine yüzde 4 zam öngörüyordu.