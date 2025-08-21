Memur emeklilerine seyyanen zam verilecek mi? 16 bin TL’lik fark ödemesi için gözler Hakem’de

  1. Ekonomim
Milyonlarca memur ve memur emeklisinin zam görüşmesi hükümet ve sendikalar arasındaki uzlaşmazlığa takıldı. Çalışan memurların maaşlarına yansıtılan 8 bin 77 liralık seyyanen zam 16 bin lira seviyesine yükseldi ancak emekli memurlar seyyanen zamdan ayrı tutuldu. Seyyanen zam için emeklilerin gözü Hakem Kurulu’na çevrildi. Peki, Memur emeklilerine seyyanen zam verilecek mi? İşte sürecin tüm detayları…

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü kulağı 8. Dönem Toplu Sözleşmesi’nden çıkacak zamma çevrildi.

Zam kararı Hakem'de

NTV'den Beyza Çolak'ın haberine göre, kamu işvereni ve yetkili sendika arasında uzlaşma sağlanamadığı için zam kararını Hakem Kurulu belirleyecek.

Hükümetin masaya getirdiği ilk zam teklifi yetersiz bulundu

 12 Ağustos 2025’te hükümetin masaya getirdiği ilk teklif, 2026’nın ilk altı ayı için yüzde 10, ikinci altı ayı için yüzde 6; 2027’nin ilk altı ayı için yüzde 4, ikinci altı ayı için yine yüzde 4 zam öngörüyordu.

Memur taban aylığına 1000 lira artış gündeme getirildi

15 Ağustos’ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu tekliflere ek olarak memurların taban aylığına bin lira artış yapılmasını gündeme getirmişti.

