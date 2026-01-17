Memur emeklisine 14 günlük maaş farkı ne zaman yatacak? Kim ne kadar alacak?

Milyonlarca emekli ve memur için 2026 yılının ilk maaş zammı belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12.19 oranında enflasyon artışı alırken memurlar ve memur emeklilerinin artış oranı toplu sözleşme ile birlikte yüzde 18.6 oldu.