Memur emeklisine 14 günlük maaş farkı ne zaman yatacak? Kim ne kadar alacak?
Memur ve emeklinin ocak zammı belli oldu. Maaşlarını eski rakamdan alan memur emeklileri için ise yüzde 18.6 oranındaki artış dolayısıyla fark oluştu. Peki bu zam farkı ne zaman hesaplara geçecek? Kim ne kadar alacak? İşte detaylar...
Milyonlarca emekli ve memur için 2026 yılının ilk maaş zammı belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12.19 oranında enflasyon artışı alırken memurlar ve memur emeklilerinin artış oranı toplu sözleşme ile birlikte yüzde 18.6 oldu.
SSK ve Bağkur emeklileri ilk zamlı maaşlarını almaya başladı ve 28 Ocak'a kadar tüm maaşlar ödenecek. Memurlar ise 15 Ocak'ta yeni maaşlarını aldılar.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin en düşük maaş olan 20 bin lira ödemeleri ile ilgili yasal düzenleme çıktıktan sonra farklar da hesaplara yatacak.